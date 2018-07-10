Отключение электричества в доме едва не стоило жизни гомельчанину

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Из-за аварийного отключения электроэнергии жизнь гомельчанина оказалась под угрозой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сегодня в 15.12 в центр оперативного управления Гомельского городского подразделения МЧС поступил необычный сигнал о помощи. Требовалось обеспечение электропитания аппарата искусственной вентиляции легких в домашних условиях.

Жизнедеятельность мужчины 1960 года рождения поддерживалась при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, который запитывался от электросети. "Из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции "Восточная" электроснабжение жилого дома было приостановлено, что вызвало угрозу жизни человека", - рассказали в управлении.

Источником питания стал переносной генератор автомобиля МЧС. Вести провода к аппарату ИВЛ в квартиру на пятом этаже пришлось через балкон.

Своевременная помощь обеспечила удовлетворительное состояние больному. В медицинской помощи в результате инцидента он не нуждался.-0-