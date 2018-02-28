28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопительный котел взорвался в доме в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о ЧП поступило спасателям 27 февраля в 19.22. В жилом доме в деревне Малая Ухолода Борисовского района разорвало отопительный котел на твердом топливе без последующего горения. "В результате разрыва котла пострадал сын хозяйки", - проинформировали в МЧС.
Причина произошедшего устанавливается. Из-за разрыва котла в доме повреждены потолок и окно.-0-
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