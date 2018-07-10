10 июля, Брест (Корр. БЕЛТА). Отравившийся моющим средством ребенок умер в больнице, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
"Сегодня примерно в 4.10 ребенок умер в Столинской районной больнице. Проверка продолжается. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал Дмитрий Иванюк.
Как сообщалось, несчастный случай произошел вечером 8 июля в одном из сельских населенных пунктов района. Годовалый ребенок из Бреста вместе с матерью и сестрой находился в гостях у бабушки. Примерно в 20.45 малыш зашел в кухню, где выпил моющее средство. Его госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.-0-
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