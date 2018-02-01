1 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Паломницу обокрали в Спасо-Евфросиниевском монастыре Полоцка. Подробности инцидента корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Злодеяние было совершено 27 января. Жертвой преступных посягательств стала 83-летняя паломница из Новополоцка. Пожилая женщина утром пришла в монастырь и в ожидании службы задремала на скамеечке. Проснувшись, она обнаружила пропажу сумочки, в которой был кошелек с деньгами (Br25). О своей беде новополочанка сообщила в милицию.

Сотрудники уголовного розыска Полоцкого РОВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что кражу совершила неработающая, ранее судимая женщина 1954 года рождения. Выяснилось, что обвиняемая причастна еще к нескольким кражам, которые были совершены в разных учреждениях города. Более того, она не имела права находиться в Полоцке, так как ранее была депортирована из страны. Следователями возбуждено уголовное дело. -0-