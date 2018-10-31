Parabellum обнаружен во время ремонта дома в Новогрудке

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Parabellum обнаружен во время ремонта одного из домов в Новогрудке, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Мария Лешик.

Рабочие проводили сварочные работы в подвале дома и нашли оружие. Им оказался пистолет "P-08" Parabellum калибра 9 мм.

"Находка была исследована экспертами-баллистами Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что пистолет изготовлен заводским способом и является нарезным огнестрельным оружием, однако сильно поврежден коррозией и не пригоден для стрельбы", - отметила Мария Лешик. В магазине пистолета находилось 2 патрона, изготовленные, судя по маркировке на гильзах, в 1942 и 1944 годах. Один из них оказался пригодным для стрельбы.

Пистолет "P-08" Parabellum калибра 9 мм в 1908 году был принят на вооружение в германской армии, затем активно использовался в Первой и Второй мировой войнах.

Судебные эксперты напоминают, что при обнаружении огнестрельного оружия, боеприпасов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Несмотря на визуальную непригодность, боеприпасы могут представлять опасность для жизни и здоровья.-0-

Фото ГКСЭ по Гродненской области