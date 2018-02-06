6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень и девушка в Минске занималась наркоторговлей для заработка на красивую жизнь, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители на ул. Калиновского задержали 23-летних парня и девушку, которые работали на интернет-магазин и с помощью закладок распространяли особо опасные психотропы. "В момент задержания у молодых людей при себе и в тайниках были свертки с альфа-PVP (116 г) и пара-метилэфедроном (33 г). Также были изъяты мобильные телефоны, в которых содержалась информация о закладках на территории Минска", - проинформировали в ГУВД.

Молодые люди снимали квартиры на сутки, а все необходимое для расфасовки психотропов у них всегда находилось при себе. "При досмотре также были обнаружены и изъяты электронные весы, перчатки, жгуты, изолента, упаковочные материалы. Как пояснил задержанный, таким бизнесом они решили заняться, чтобы заработать на красивую жизнь. Однако получить свою первую зарплату так и не успели", - отметили в милиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Им может грозить лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.-0-