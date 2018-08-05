5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень обокрал дачу под Светлогорском и устроил распродажу, сообщают СМИ со ссылкой на Светлогорский РОСК.
В садовом товариществе "Восход" был обворован дачный домик, о чем его хозяин заявил в милицию. Неизвестный проник в дом и похитил бензопилу, бензогенератор и другие вещи.
Через несколько дней потерпевший обратил внимание на опубликованное в СМИ объявление о продаже бензогенератора. Мужчина вместе с сотрудниками милиции отправился на встречу к продавцу. Хозяин опознал свое оборудование.
Подозреваемый, которым оказался 26-летний ранее судимый парень, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0-
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