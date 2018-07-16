Парень угнал в Минске машину и сжег ее в поле

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержан молодой человек, который подозревается в угоне автомобиля и его поджоге. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Житель дома на ул.Брикета сообщил в милицию об исчезновении своего авто Ford Orion, который был припаркован во дворе. "Было установлено, что в день освобождения из мест лишения свободы 21-летний парень из Орши отправился в Минск на поезде. В столице он отдыхал в заведении, пил спиртное. На дорогу к матери в деревню в Воложинский район Минской области у него не осталось денег, поэтому он решил угнать какой-нибудь автомобиль", - рассказали в ГУВД.

Приехав к матери, мужчина еще один день пользовался угнанным авто: катал друзей, отмечал освобождение. А на следующий день, чтобы скрыть следы преступления, поджег машину в поле недалеко от деревни. Ford был сожжен полностью, однако недалеко от места происшествия был найден бампер с государственным номером.

Специалист Госкомитета судебных экспертиз обнаружил и изъял следы обуви, фрагмент госномера для дальнейшего проведения исследований.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного судна). Известно, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.-0-