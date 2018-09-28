Партию автозапчастей с заниженной в 50 раз стоимостью пытались ввезти в Беларусь

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский субъект хозяйствования занизил стоимость ввозимой в Беларусь партии автозапчастей более чем в 50 раз, чтобы сэкономить на уплате таможенных платежей более Br30 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Нарушение выявили сотрудники Оперативной таможни в пункте пропуска "Берестовица". Партию автомобильных запчастей везли в автопоезде MAN из Чехии. При проведении таможенных операций было установлено, что в товаросопроводительных документах на автозапчасти указаны недостоверные сведения. Всего в грузовом отсеке автомобиля находилось более 5 тыс. единиц уплотнительных колец, ремкомплектов узлов агрегатов автомобиля, подшипников.
Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. На часть товара стоимостью Br32 тыс. наложен арест.-0-
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