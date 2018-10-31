Партию бытовой техники пытались ввезти в Беларусь по заниженной в три раза стоимости

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного перемещения через территорию ЕАЭС бытовой техники стоимостью около Br210 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенники в пункте пропуска "Бенякони" установили факт незаконного ввоза 441 единицы техники. Партию товара ввозили из Литвы на грузовом автомобиле DAF. На холодильники, варочные панели, винные шкафы, стиральные, посудомоечные машины и другое оборудование были представлены сопроводительные документы с недостоверными сведениями о товаре. Стоимость бытовой техники была занижена более чем в три раза.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Беларуси. За предоставление таможенному органу при декларировании товаров недостоверных сведений о товарах белорусское законодательство предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30% стоимости предмета административного правонарушения.-0-