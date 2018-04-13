13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию гашиша весом более 90 кг задержали на белорусско-польской границе в Брестском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Брестские пограничники 11 апреля предотвратили ввоз в Беларусь крупной партии гашиша в пункте пропуска "Домачево". Житель Брестского района возвращался из зарубежной поездки и выбрал зеленый канал. Во время прохождения пограничного контроля служебная собака отреагировала на его машину. Пограничниками было принято решение о проведении специального досмотра автомобиля совместно с сотрудниками таможни.

"Пограничный наряд вместе с таможенниками в багажном отделении Volkswagen обнаружил тайник, в котором находились 12 прямоугольных брикетов с веществом растительного происхождения общей массой 92 кг. Согласно заключению экспертов вещество является опасным наркотическим средством - гашишем. Наркотики изъяты сотрудниками органов пограничной службы", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).-0-