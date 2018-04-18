Партию итальянской одежды пытались ввезти в Беларусь по заниженной почти в 3 раза стоимости

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию итальянской одежды пытались ввезти в Беларусь по заниженной почти в три раза стоимости, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Транспортное средство прибыло в пункт пропуска "Григоровщина" со сборным грузом. Среди товаров была партия одежды итальянского производства.

В соответствии с сопроводительными документами стоимость одежды составляла около Br44 тыс. Однако во время проверочных мероприятий было установлено, что указанная в документах сумма занижена почти в три раза с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме. Эта информация подтвердилась полученными от фирмы-производителя сведениями. Таким образом, фактическая стоимость партии одежды составила более Br117 тыс.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси.-0-