Партию мебели пытались ввезти в Беларусь под видом полимеров

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Партию мебели пытались ввезти из-за границы под видом полимеров. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Автомобиль Volvo, принадлежащий польской фирме-перевозчику, въезжал в Беларусь через пункт пропуска "Берестовица". Водитель представил сопроводительные документы, согласно которым в грузовом отсеке находились винилхлоридные полимеры. Сканирование же показало, что перевозится иной груз.

"Фактически перемещалось более 200 предметов и комплектов мебели в разобранном виде, а также комплектующие и элементы декора для мебели. Указанная в документах информация о полуприцепе также отличалась от реального транспортного средства, которое прибыло в пункт пропуска", - отметили в таможне.

По факту недекларирования транспортного средства и товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс.-0-