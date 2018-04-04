Партию нелегальных сигарет на Br84 тыс. обнаружили в брестском гараже

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 64 тыс. пачек сигарет отечественного производства стоимостью более Br84 тыс. обнаружили в брестском гараже, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

У хозяина гаража не было документов, подтверждающих легальность приобретения сигарет. Также 28,5 тыс. пачек были без акцизных марок. Партия табачных изделий была обнаружена в результате проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий борцов с экономическими преступлениями Минского РУВД, представителей Госпогранкомитета и инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Барановичи.

Хозяин гаража пояснил, что часть сигарет принадлежит ему, другая - его другу, жителю Украины. "Табачные изделия были приобретены, по его словам, для личного потребления. Однако милиционеры усматривают признаки состава административного правонарушения по ст. 12.27 КоАП (незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков). Это грозит мужчине штрафом в размере до 100 базовых величин (1 БВ равна Br24,5) с конфискацией табачной продукции", - рассказали в УВД.

Табачные изделия изъяты и вместе с материалом об административном правонарушении переданы в ИМНС по г.Барановичи. Проверочные мероприятия продолжаются.-0-