Партию одежды на Br31 тыс. пытались незаконно реализовать в торговой точке Витебска

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни во время осмотра торгового объекта в Витебске выявили факт незаконного хранения и реализации товара, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В торговой точке обнаружено более 2,5 тыс. единиц мужской, женской и детской одежды в ассортименте, на которые отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие их приобретение и право на реализацию. Общая стоимость партии товара, принадлежащей витебскому субъекту хозяйствования, составила более Br31 тыс.

Таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Этой статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости товара.-0-