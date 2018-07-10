10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию одежды, обуви и аксессуаров на Br55 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В республиканском пункте таможенного оформления "Козловичи" сотрудники Брестской таможни обнаружили крупную партию товара, перемещавшуюся через границу ЕАЭС с нарушениями норм законодательства. Согласно товаросопроводительным документам из Польши на грузовом автомобиле DAF в Беларусь ввозилась одежда, обувь и сумки, бывшие в употреблении.

Однако во время таможенного контроля обнаружено более 6 тыс. незадекларированных предметов общей стоимостью свыше Br55 тыс. Около 2,5 тыс. новых, в заводской упаковке и с этикетками, единиц одежды, обуви и сумок перемещались под видом бывших в употреблении. Еще 3,5 тыс. единиц различного товара (бижутерия, аксессуары к мобильной технике, декоративные изделия, посуда и другие хозяйственно-бытовые принадлежности) и вовсе не были указаны в представленных к оформлению документах.

Таким образом, субъект хозяйствования пытался сэкономить на уплате таможенных платежей свыше Br15 тыс.

По факту нарушения законодательства Брестская таможня начала административные процессы в соответствии с ч. 1 и 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Санкциями статьи предусмотрены штрафы до 30% стоимости предметов административного правонарушения.-0-