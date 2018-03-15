Пассажир автобуса пытался ввезти из Польши пневматическую винтовку без документов

15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пассажир автобуса пытался ввезти из Польши многозарядную пневматическую винтовку без документов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Житель Гомельской области следовал из Польши через пункт пропуска "Брузги". В зале автобусного оформления он выбрал зеленый коридор, не предполагающий письменное декларирование и разрешительный порядок ввоза товаров.
"В сопровождаемом багаже пассажира была обнаружена винтовка пневматическая и пули к ней. Товар был направлен на экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области", - отметили в региональной таможне. Согласно заключению эксперта, винтовка оказалась 4,5-мм пневматической многозарядной пружинно-поршневой и относится к категории спортивного пневматического оружия.
В таможне подчеркнули, что при перемещении через границу спортивного пневматического оружия с дульной энергией более 3 Дж необходимо письменно задекларировать такой товар и предъявить разрешение уполномоченных органов.
По решению суда нарушитель был оштрафован.-0-
Видео Гродненской региональной таможни
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