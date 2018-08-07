7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир легковушки в Белыничском районе погиб в результате ДТП с трактором, сообщили БЕЛТА в МВД.

Авария произошла 6 августа возле агрогородка Вишов. В 16.30 могилевчанин на автомобиле "Рено" выехал на полосу встречного движения, столкнулся с трактором, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

"Ехавший в автомашине житель Витебска 1993 года рождения погиб, а другой, 2000 года рождения, могилевчанин, помещен в больницу", - проинформировали в МВД.-0-