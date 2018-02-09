Пассажир маршрутки пострадала в ДТП в Барановичах

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах при столкновении маршрутного такси и микроавтобуса пострадала пассажир маршрутки, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 9 февраля около 7.30. По предварительной информации, микроавтобус "Фольксваген Транспортер" под управлением 58-летнего местного жителя ехал по проспекту Советскому в направлении выезда из города. На перекрестке с ул. Минская "Фольксваген" начал поворачивать налево на желтый сигнал светофора. В это время в прямом направлении двигалась маршрутка Минск-Барановичи. Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП 57-летняя жительница Ивановского района, которая находилась в салоне маршрутного такси, с различными травмами была доставлена в Барановичскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.-0-