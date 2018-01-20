Пассажир напал с ножом на таксиста в Витебском районе

20 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Нападение на таксиста совершено в Витебском районе. Подробности происшествия корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Поздно вечером 19 января водитель одной из служб такси областного центра, работающий всего второй день, взял возле железнодорожного вокзала двух пассажиров, которые направлялись в деревню Верховье под Витебском. По приезде в конечную точку маршрута клиент, требуя выручку, достал нож и нанес водителю резанные раны шеи и предплечья. Водителю удалось покинуть автомобиль. Нападавший и его спутница завладели машиной и скрылись.

В 22.45 пострадавший обратился в милицию, а также сообщил о происшествии своим коллегам. Последним установить место нахождения автомобиля помог человек, подобравший раненого таксиста на дороге. Вскоре водители такси обнаружили возле д.Трегубцы Витебского района заглохшее авто и парочку, прятавшуюся неподалеку в канаве. Их задержали и передали прибывшим сотрудникам милиции.

На период ЧП в Витебске и шести близлежащих районах был объявлен план "Перехват".

Установлено, что злоумышленниками являются неработающий мужчина 1992 года рождения и его сожительница 1995 года рождения, находящаяся в декретном отпуске. Они задержаны.-0-