Пассажир спрыгнул на рельсы на станции метро "Автозаводская" в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир спрыгнул на рельсы на станции метро "Автозаводская". Об этом информирует в твиттер-аккаунте пресс-служба Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 25 июля в 17.18. "На первый главный путь станции метро "Автозаводская" спрыгнул пассажир. Было снято напряжение с контактного рельса", - проинформировали в пресс-службе.
Мужчина жив, он задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. В пресс-службе подчеркнули, что метро работает в штатном режиме. Движение поездов не останавливалось.-0-
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