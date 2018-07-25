Пассажир спрыгнул на рельсы на станции метро "Автозаводская" в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир спрыгнул на рельсы на станции метро "Автозаводская". Об этом информирует в твиттер-аккаунте пресс-служба Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 25 июля в 17.18. "На первый главный путь станции метро "Автозаводская" спрыгнул пассажир. Было снято напряжение с контактного рельса", - проинформировали в пресс-службе.

Мужчина жив, он задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. В пресс-службе подчеркнули, что метро работает в штатном режиме. Движение поездов не останавливалось.-0-