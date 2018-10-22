Пассажир упал на рельсы на станции метро "Площадь Ленина" в Минске

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Площадь Ленина", информирует в твиттер-аккаунте пресс-служба Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня в 18.36. "На станции метро "Площадь Ленина" произошло падение пассажира на второй главный путь. В 18.38 было снято напряжение с контактного рельса, пассажира подняли на платформу. В 18.40 подано напряжение, движение поездов восстановлено, метро работало в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.

Мужчина жив, с ним работали соответствующие службы, которые осматривали и выясняли причины падения.-0-