6 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в Могилевском отделе внутренних дел на транспорте УВД облисполкома.
Происшествие случилось сегодня в 10.35 на перегоне Румино - Погодино. По оперативной информации, водитель трактора хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест - Коммунары. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения предотвратить не удалось. Поезд протаранил прицеп.
Поезд и трактор получили механические повреждения.-0-
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