Павильон с бытовой химией горел на мини-рынке в Пинске

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске на мини-рынке произошел пожар в павильоне, где реализовывалась бытовая химия, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сегодня утром в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на мини-рынке по ул. Брестской. По словам хозяина, внутри людей не было. Пожар был вскоре локализован и ликвидирован спасателями. Огонь повредил внутреннюю отделку павильона, уничтожил продукцию. Соседние павильоны не повреждены. Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Пострадавших в результате происшествия нет.-0-