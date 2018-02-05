Павильон с бытовой химией горел на мини-рынке в Пинске

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске на мини-рынке произошел пожар в павильоне, где реализовывалась бытовая химия, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сегодня утром в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на мини-рынке по ул. Брестской. По словам хозяина, внутри людей не было. Пожар был вскоре локализован и ликвидирован спасателями. Огонь повредил внутреннюю отделку павильона, уничтожил продукцию. Соседние павильоны не повреждены. Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
Пострадавших в результате происшествия нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4665 BYN
|2.462 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.976 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.5005 BYN
|3.485 BYN
|3.505 BYN