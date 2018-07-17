Павильон сместился из-за грозы в Минске, пострадали студенты

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за грозы сместился временный павильон каркасного типа, два человека травмированы, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел по ул.Кальварийская, 2. В результате происшествия ушибленные раны головы получили студенты - парень и девушка 1998 года рождения. Они госпитализированы в больницу.

Также отмечались падения рекламных щитов.-0-