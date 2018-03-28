Паводковыми водами подтоплены 3 участка дорог и 8 подворий в Гомельской области

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области подтоплены паводковыми водами 3 участка дорог и 8 подворий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

По данным на вечер 27 марта, подтопления зафиксированы в Петриковском и Мозырском районах.

Так, в Петриковском районе подтоплены автомобильная дорога Лучицы - Хвойня, две улицы в райцентре: Комсомольская (длина подтопленного участка - 80 м, глубина - от 5 до 15 см) и Ногина (глубина подтоплений на участке 40 м - от 5 до 10 см), а также по одному подворью в Петрикове и Лясковичах.

В Мозырском районе оказались подтопленными пять подворий в деревне Лубня на территории садоводческих товариществ, одно подворье в райцентре.

Эвакуация людей не проводилась, жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена. Спасатели продолжают круглосуточный мониторинг паводковой ситуации, отметили в областном управлении МЧС.-0-