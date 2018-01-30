Педагоги допобразования в Миорском районе получали зарплату за неотработанные часы

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагоги дополнительного образования в Миорском районе получали зарплату за неотработанные часы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Комитете госконтроля Витебской области.

"При проверке учреждения Миорского района установлены факты, когда в журнал учета индивидуальных занятий вносились недостоверные сведения об учащихся, которые фактически не посещали эти занятия. В частности, их неявка не фиксировалась, но при этом оценки выставлялись. Отсутствие контроля за отработкой часов педагогами привело к излишней выплате им денежных средств из районного бюджета", - отметили в КГК Витебской области.

По результатам проверки незаконно выплаченные денежные средства возмещены в полном объеме, а также взысканы проценты за незаконное пользование бюджетными средствами. Кроме того, в учреждении выявлены и другие нарушения: в ведении бухгалтерского учета, искажения статистических данных, в области строительной деятельности при эксплуатации зданий и объектов инженерной инфраструктуры.

За допущенные нарушения к административной ответственности привлечены: юридическое лицо, три должностных лица и два специалиста на общую сумму Br819, еще семь человек понесли дисциплинарную ответственность.-0-