29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педофилу из Столбцов ужесточили наказание, сообщила БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры Минской области Алена Кежун.

Ранее суд Столбцовского района признал 25-летнего местного жителя виновным в нескольких преступлениях. В частности, в покушении на изнасилование заведомо малолетней; совершении иных действий сексуального характера вопреки воле потерпевшей, с применением насилия, в отношении заведомо малолетней, а также совершении полового сношения и развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Мужчина был приговорен к 11,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

С таким приговором суда не согласился гособвинитель и принес апелляционный протест. Минский областной суд признал доводы протеста обоснованными. С учетом тяжести совершенных преступлений, их общественной опасности суд апелляционной инстанции изменил приговор. В результате обвиняемому по совокупности преступлений окончательно назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в силу.

Мужчина на протяжении длительного времени жил в Столбцах, занимался общественной деятельностью, участвовал в организации детских выступлений на праздниках. Он был довольно известен в городе и даже организовал кружок по художественной гимнастике, в котором занимались в основном девочки в возрасте от 6 до 14 лет. При этом никакого специального образования, позволяющего тренировать детей, у "педагога" не было, гимнастикой сам он никогда не занимался. Азы этого вида спорта изучал по видеороликам в YouTube.

"Особое пристрастие педофил питал к девочкам в возрасте до 14 лет. Девочкам, только-только вступающим в пору взросления, льстило внимание взрослого мужчины, тем более пользовавшегося авторитетом в городе. Ему не стоило большого труда завести с ними дружбу, а затем перейти к интимным отношениям, - отметила Алена Кежун. - Подобные действия в отношении малолетних являются насильственными, потому что дети еще не в состоянии осмыслить происходящее и сделать собственный выбор, им приходится принимать и исполнять чужую волю".-0-