Пенсионер погиб при разборе кирпичной стены в Лельчицком районе

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер 1951 года рождения погиб при разборе кирпичной стены одного из зданий бывшей МТФ в Лельчицком районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Лельчицкий РОСК проводит проверку по факту смерти мужчины.
Предварительно установлено, что 16 марта пенсионер разбирал кирпичную стену, оставшуюся от одного из строений бывшей МТФ в деревне Лохница Лельчицкого района. Стена обрушилась на мужчину. Он скончался на месте.-0-
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