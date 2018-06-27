27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе пенсионер попал в реанимацию после нападения разъяренного быка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Из деревни Ячево 24 июня местный житель 1950 года рождения был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "перелом ребер" и травматическим шоком. На место происшествия выбыли сотрудники милиции для уточнения обстоятельств ситуации.

Как рассказал потерпевший, бык выбрался из загона и набросился на него. На помощь подоспел сосед, позже - супруга и сын мужчины.

Врачи оценивают состояние пенсионера как тяжелое, но стабильное.-0-