27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе пенсионер попал в реанимацию после нападения разъяренного быка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.
Из деревни Ячево 24 июня местный житель 1950 года рождения был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "перелом ребер" и травматическим шоком. На место происшествия выбыли сотрудники милиции для уточнения обстоятельств ситуации.
Как рассказал потерпевший, бык выбрался из загона и набросился на него. На помощь подоспел сосед, позже - супруга и сын мужчины.
Врачи оценивают состояние пенсионера как тяжелое, но стабильное.-0-
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