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Пенсионер попал в реанимацию после нападения разъяренного быка

Происшествия 27.06.2018 | 10:48
Фото из архива
Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе пенсионер попал в реанимацию после нападения разъяренного быка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Из деревни Ячево 24 июня местный житель 1950 года рождения был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "перелом ребер" и травматическим шоком. На место происшествия выбыли сотрудники милиции для уточнения обстоятельств ситуации.

Как рассказал потерпевший, бык выбрался из загона и набросился на него. На помощь подоспел сосед, позже - супруга и сын мужчины.

Врачи оценивают состояние пенсионера как тяжелое, но стабильное.-0-

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Теги
животные, МВД, Минская область, нападение, пожилые люди, Слуцк
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