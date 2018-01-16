Пенсионер провалился под лед на реке в Пуховичском районе

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер провалился под лед в пойме реки в Пуховичском районе, работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Сообщение в службу спасения поступило 15 января в 9.57 - в пойме реки у д.Талька по пояс в воде находился человек и самостоятельно выбраться не мог. "Прибывшие спасатели обнаружили мужчину на расстоянии около 50 м от берега. Как стало позже известно, пенсионер шел в сторону садового товарищества, - сказала Анастасия Швайбович. - Работники МЧС достали мужчину 69-летнего мужчину".
Фельдшер скорой помощи осмотрел пенсионера, в госпитализации он не нуждался.-0-
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