Пенсионер в Щучине зарезал сына

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине пенсионер в драке зарезал сына. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Трагедия произошла 17 октября. Отец-пенсионер 1952 года рождения выпивал с 28-летним сыном. Молодой человек нигде не работал, злоупотреблял спиртным.
"В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, предметом которой стало финансовое положение сына. Конфликт перерос в драку. Молодой человек несколько раз ударил отца кулаками. Тот схватился за нож и нанес удар в область сердца", - рассказали в пресс-службе УВД.
После этого мужчина вызвал скорую помощь. Спасти молодого человека не удалось.
Во время беседы с правоохранителями подозреваемый не отрицал своей вины. Отец подробно описал произошедшее и сказал, что раскаивается. Он задержан, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".-0-
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