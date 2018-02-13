Пенсионерка пострадала при обрушении стены заброшенного склада в Круглянском районе

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка пострадала при обрушении стены склада в Круглянском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о том, что в деревне Пригани-2 обрушились строительные конструкции в заброшенном складе и пострадал человек, поступило спасателям 12 февраля около 18.30. "По прибытии к месту вызова было установлено, что при самовольной разборке конструкций в неэксплуатируемом здании складского помещения произошло обрушение деревянной стены внутрь здания. В результате были зажаты ноги жительницы деревни Малина Круглянского района 1957 года рождения", - рассказали в МЧС.
При помощи гидроинструмента спасатели вызволили пенсионерку и передали ее медикам. Пострадавшая госпитализирована в Круглянскую центральную районную больницу с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом обеих ног.
Обстоятельства обрушения устанавливаются.-0-
Фото Могилевского областного управления МЧС
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