Пенсионерка с ножом в руках угнала из магазина велосипед

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяная пенсионерка с ножом в руках угнала из сельского магазина велосипед, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в Мостовском районе. Жительница соседнего Волковысского района в состоянии сильного алкогольного опьянения зашла в торговый зал магазина и попыталась увести из него велосипед. "Продавец сделала ей замечание, после чего женщина выхватила нож. Пенсионерка выкатила велосипед из магазина, а затем бросила его неподалеку", - рассказали в пресс-службе УВД. Продавец в это время вызвала милицию.

Женщина 1959 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекалась, у нее высшее образование. Пояснить что-либо подозревая не смогла. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.-0-