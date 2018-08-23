Пенсионерка в Лиде попала под автобус

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде пенсионерка попала под автобус. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Пожилая женщина ехала на городском автобусе. На остановке по улице Коммунистической вышла.
"В какой-то момент вспомнила, что забыла сумочку, и решила вернуться. Автобус в это время уже начал движение", - рассказали в ГАИ региона.
Нога женщины оказалась под колесом. С переломами ее госпитализировали.-0-
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