Пенсионерка в Лиде попала под автобус

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде пенсионерка попала под автобус. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Пожилая женщина ехала на городском автобусе. На остановке по улице Коммунистической вышла.

"В какой-то момент вспомнила, что забыла сумочку, и решила вернуться. Автобус в это время уже начал движение", - рассказали в ГАИ региона.

Нога женщины оказалась под колесом. С переломами ее госпитализировали.-0-