Передвижная криминалистическая лаборатория поможет в расследовании пожара на миорском ФОКе

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Передвижная криминалистическая лаборатория задействована в расследовании пожара на физкультурно-оздоровительном комплексе в Миорах, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"Ее использование поможет максимально полно зафиксировать следовую картину на месте происшествия и расследовать данное происшествие", - отметила Светлана Сахарова, добавив, что это оборудование обычно привлекается для расследования тяжких, особо тяжких и резонансных происшествий.

В настоящее время на месте пожара продолжается разбор завалов сотрудниками МЧС. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, проводят опрос свидетелей, совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области фиксируют и осматривают вещественные доказательства.

Кроме того, для оказания практической помощи и участия в проведении осмотра к месту пожара выбыл эксперт-пожаротехник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, отметила официальный представитель УГКСЭ Анна Барышникова.

С места возгорания будут изъяты необходимые объекты, по которым впоследствии будет назначена пожарно-техническая экспертиза, с помощью которой станет возможным установить расположение очага пожара и особенности его развития, а также непосредственную причину пожара, условия и обстоятельства, способствовавшие его возникновению.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. По прибытии пожарных расчетов к месту происшествия наблюдалось сильное задымление. До приезда пожарных сотрудники ФОКа - восемь человек - самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет. На ликвидации пожара были задействованы более 30 спасателей и восемь единиц пожарной аварийно-спасательной техники. По предварительным данным, возгорание произошло в районе деревянной обрешетки кровли, покрытой металлочерепицей. Причина происшествия устанавливается.-0-