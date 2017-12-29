29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передвижной самогонный аппарат обнаружили правоохранители в Вилейском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Чудо-технику сотрудники управления охраны правопорядка и профилактики УВД нашли в деревне Поповцы, когда проверяли поступившую от граждан информацию.

Самогонный аппарат на подвижной платформе находился на приусадебном участке 53-летнего местного жителя. "Сравнительно портативный аппарат имел рабочую систему по производству самопального спиртного. Конструкция размещалась на компактной двухколесной платформе с прицепным устройством. В распоряжении владельца имелся трактор, а также автомобиль, которые были способны перемещать самогонное производство практически в любую точку местности", - рассказали в УВД. Таким образом мужчине удавалось соблюдать конспирацию при изготовлении самогона - он постоянно менял места производства. При этом предпочтение отдавалось малопосещаемым участкам окрестных лесов.

По имеющейся информации, передвижной самогонный мини-комплекс функционировал с лета уходящего года. "Хозяин самогонного мини-завода на колесах ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот спиртосодержащей жидкости. В настоящее время в его отношении проводится проверка", - добавили в УВД.

Сотрудники управления охраны правопорядка и профилактики УВД отмечают высокую гражданскую сознательность жителей Минской области в вопросах противодействия нелегальному обороту самогона. В 2017 году на территории области изобличено более 2,2 тыс. фактов, связанных с незаконной деятельностью в этой сфере. В том числе выявлены крупные самогонные производства. Руководство УВД Минского облисполкома не только выражает признательность согражданам с активной жизненной позицией, но и рассчитывает на взаимодействие в будущем, а также заверяет, что по поступающей информации о противоправной деятельности и в дальнейшем будут приниматься адекватные меры реагирования.-0-