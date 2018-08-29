29 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Переходившие дорогу курицы стали причиной ДТП в Браславском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 29 августа в деревне Ахремовцы Браславского района. Водитель легковушки "Рено-Клио" ехала с небольшой скоростью по населенному пункту. В какой-то момент на дорогу выбежало несколько куриц, женщина начала резко тормозить и сзади в машину въехал мотоцикл. Она сразу не поняла, что произошло, услышала только какой-то хлопок. Но когда вышла из машины, то увидела мужчину и рядом лежащий мотоцикл. У легкового автомобиля разбито заднее стекло.

По словам 49-летнего водителя мотоцикла, он двигался с небольшой скоростью, но отвлекся и не успел среагировать. С переломом левой руки его доставили в больницу Браслава.

По факту аварии проводится проверка. Оба водителя ехали по населенному пункту с допустимой скоростью.-0-