Перевозивший через границу галлюциногенные грибы россиянин приговорен к шести годам колонии

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор в отношении гражданина России, обвиняемого в перемещении через границу Евразийского экономического союза галлюциногенных грибов, сообщили БЕЛТА в Брестском областном суде.

Директор смоленского спортклуба в середине декабря прошлого года пересекал белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Варшавский мост". Во время таможенного контроля у него было обнаружено и изъято подозрительное вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что мужчина вез фрагменты плодовых тел грибов, содержащих с составе особо опасное вещество псилоцин. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ) и ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение психотропов через границу ЕАЭС, в крупном размере) УК.

Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным. Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-