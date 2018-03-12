Первокурсница витебского университета погибла в ДТП в Украине

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанка 1999 года рождения погибла в дорожно-транспортном происшествии в Украине. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.
Автомобильная авария произошла утром 9 марта на дороге Житомир-Подольск. В результате инцидента с участием автомобиля Volkswagen Passat с номерами Минского региона пострадал его водитель 1979 года рождения, а одна из пассажирок - витебчанка 1999 года рождения - скончалась. Мужчина с травмами был доставлен в районную больницу Винницы, сейчас находится в реанимации.
По предварительным данным, в машине было еще две пассажирки. Однако какая-либо информация о них отсутствует, поскольку они не получили серьезных травм и, отказавшись от госпитализации, покинули место происшествия.
Посольство Беларуси в Украине связалось с родственниками погибшей.
По имеющейся информации, девушка училась на первом курсе Витебского государственного технологического университета. Она увлекалась разведением собак и направлялась на специализированную международную выставку животных в Молдову.-0-
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