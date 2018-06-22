Первый заместитель гендиректора Рогачевского МКК задержан за взятку

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Гомельской области расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя генерального директора Рогачевского молочно-консервного комбината, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Первый заместитель был задержан в мае этого года сотрудниками милиции - службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Должностному лицу предъявлено обвинение в получении взятки (по ч.2 ст.430 УК Беларуси). Как пояснили в Следственном комитете, в качестве взятки мужчина получил автомобиль "Лада" за решение вопросов, входивших в его компетенцию, касающихся заключения договоров.

Прокурором санкционировано к нему заключение под стражу. Процессуальные действия по уголовному делу продолжаются.-0-