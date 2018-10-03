Первый зампред Ушачского райисполкома задержан за хищение бычка с фермы

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый зампред Ушачского райисполкома подозревается в организации хищения с фермы бычка стоимостью более Br1 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Данный факт вскрыли при проверке предприятия работники Новополоцкого межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области в августе-сентябре этого года. Они установили, что чиновник приобрел вакцину для усыпления животного, передал ее должностным лицам сельхозпредприятия, разработал план вывоза бычка с фермы и доставки его в крестьянское фермерское хозяйство Ушачского района.

В дело были вовлечены несколько работников сельхозпредприятия, в том числе водитель, ветврач, заведующая фермой. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а в отношении зачинщика - по ч.3 ст.426 (за превышение служебных полномочий, организацию преступления и вовлечение в него работников сельхозпредприятия). Мужчина освобожден от занимаемой должности и заключен под стражу.

Все фигуранты уголовных дел свою вину признали, полностью возместили ущерб.

Сотрудники финансовой милиции проводят дополнительную проверку: у предприятия выявлена недостача 70 голов крупного рогатого скота.-0-