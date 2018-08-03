Первый зампредседателя правления Белкоопсоюза приговорен к 7 годам лишения свободы

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ приговорен к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Первомайского района.

Мужчина признан виновным в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. По решению суда, он также лишен права занимать определенные должности.

Второго фигуранта - его доверенное лицо - суд признал виновным в даче взятки и приговорил к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Первый зампредседателя правления Белкоопсоюза с сентября 2015 года по апрель 2017-го в Минске в несколько приемов получил взятки на сумму более $2,4 тыс. от своего доверенного лица за принятие мер по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед фирмой. Были проведены расчеты с этой коммерческой структурой на сумму свыше Br360 тыс.-0-