Пешеход погиб под колесами легковушки в Минском районе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель легковушки сбил насмерть пешехода, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
Авария произошла вечером 4 ноября на 18-м км автодороги Минск - Мядель у деревни Рахманьки. "Около 18.30 водитель автомобиля "Опель-Астра" ехал в сторону Минска и сбил 31-летнего пешехода - он пересекал проезжую часть. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировала Екатерина Сильченко.
Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом, ранее он неоднократно привлекался по этому поводу к административной ответственности.-0-
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