Пилорама горела в Свислочском районе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на пилораме в Свислочском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в поселке Мельново поступило спасателям сегодня в 00.45 от дежурного железнодорожной станции. Через несколько минут пожарные расчеты прибыли на место происшествия. "Горел один из трех деревянных навесов для работ по распиловке древесины. Работники МЧС спасли от огня рядом расположенный навес, 35 куб.м пиломатериалов и 2 деревообрабатывающих станка. Пострадавших нет", - проинформировали в управлении.

Огонь уничтожил деревянный навес и деревообрабатывающий станок. Причина пожара устанавливается, основная версия - короткое замыкание электропроводки.-0-

Фото МЧС