Пинчанин приговорен к трем годам колонии за надругательство над трупом матери

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд приговорил пинчанина к трем годам колонии за надругательство над трупом матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Оглашение приговора состоялось сегодня в суде Пинского района и Пинска. Суд признал 40-летнего обвиняемого виновным по трем статьям Уголовного кодекса: ст.155 (причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности), ст.153 (умышленное причинение легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья), по ч.1 ст.347 (надругательство над трупом).

По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, в феврале этого года житель Пинска обратился в милицию с заявлением о пропаже матери. С его слов, в начале месяца женщина забрала свои вещи и ушла из дома в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска заподозрили, что исчезновение может носить криминальный характер. Мужчину опросили повторно. Он признался, что во время ссоры в ночь с 3 на 4 февраля толкнул мать, из-за чего та ударилась головой. Спустя время пенсионерка скончалась. Испугавшись, мужчина сжег тело погибшей в печи.-0-

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