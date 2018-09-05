Украинские коровы-"нелегалы" пересекли границу Беларуси: 178 голов вернули хозяйству

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинские пограничники вернули украинскому сельхозпредприятию заблудившееся стадо коров. Такая информация размещена на портале Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Стадо попало на белорусскую территорию из Украины. В Столинском районе его обнаружил пограничный наряд. Об этом оперативно проинформировали украинских коллег.

После соблюдения пограничных формальностей все 178 голов передали сопредельной стороне.-0-