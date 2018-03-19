Пинские пограничники задержали свыше 2,5 т контрабандного мяса

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинские пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу крупной партии мясной продукции, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

Инцидент произошел утром 17 марта вблизи рабочего поселка Речица Столинского района. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники оперативного подразделения погранотряда задержали автомобиль Volkswagen под управлением 47-летнего местного жителя. В прицепе находилось 37 мешков с мясом и четыре туши телятины, незаконно перемещенные из Украины в Беларусь. Вскоре тревожная группа обнаружила еще двух неизвестных, которые проигнорировали требования об остановке и попытались скрыться на иномарке, которую позже нашли в рабочем поселке. Пограничники установили, что в ней следовали двое жителей Столинского района, возможно, причастные к незаконному перемещению мясной продукции.

При осмотре местности в районе задержания транспортного средства с мясом и проверки береговой линии реки Горынь был обнаружен плот, на котором находились еще 35 туш телятины и мешок с мясом. Предварительно общий вес контрабанды превысил 2,5 т. Товарно-материальные ценности изъяты сотрудниками Брестской таможни.

В отношении подозреваемых начат административный процесс за незаконное пересечение границы и неповиновение требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, а также по ст.14.1 (перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время) КоАП-0-.