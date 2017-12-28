Пять боливийцев пытались незаконно попасть в Литву

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять граждан Боливии пытались незаконно попасть из Беларуси в Литву, сообщили в Госпогранкомитете.
В Гродненском районе 27 декабря за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан были задержаны пять выходцев из Южной Америки. "Граждане Боливии собирались транзитом через Беларусь попасть в Литву. Однако для законного нахождения в нашей стране у них отсутствовали белорусские визы, - рассказали в Госпогранкомитете. - Иностранцы доставлены в изолятор временного содержания. Ведется административный процесс по ст.23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП".
Боливийцам грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на один год.-0-
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