13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек доставлены в больницу в результате ДТП в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о ДТП поступило спасателям 12 июля в 16.03. В результате аварии в салоне одного из автомобилей оказались зажаты люди, требовалась помощь в деблокировке.

Выяснилось, что автомобиль Toyota Carina столкнулся с Opel Vectra. В первой машине находились семь человек, пятеро из них покинули автомобиль самостоятельно, а двое оказались зажаты на заднем сиденье. Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали двоих пострадавших. Спасенные мужчина и девушка госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Из этого же автомобиля в больницу были доставлены еще трое пострадавших.

Водитель Opel Vectra не пострадал.-0-