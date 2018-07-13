13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек доставлены в больницу в результате ДТП в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Сообщение о ДТП поступило спасателям 12 июля в 16.03. В результате аварии в салоне одного из автомобилей оказались зажаты люди, требовалась помощь в деблокировке.
Выяснилось, что автомобиль Toyota Carina столкнулся с Opel Vectra. В первой машине находились семь человек, пятеро из них покинули автомобиль самостоятельно, а двое оказались зажаты на заднем сиденье. Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали двоих пострадавших. Спасенные мужчина и девушка госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Из этого же автомобиля в больницу были доставлены еще трое пострадавших.
Водитель Opel Vectra не пострадал.-0-
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